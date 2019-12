Vers un report de Monaco - PSG à cause des intempéries ?

Le choc de la 15eme journée de Ligue 1, entre Monaco et le PSG, va-t-il être reporté ? De violentes intempéries, attendues dans le Sud-Est de la France dans l’après-midi et en fin de journée, pourraient contraindre les autorités à reporter la rencontre à une date ultérieure. Le Var et les Alpes-Maritimes, où d’importantes inondations seront redoutées à partir de 15h00, ont été placés en vigilance rouge. Selon les informations de nos confrères de L’Equipe,