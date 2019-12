Une nouvelle plainte de Neymar (PSG) contre le Barça ? Le père calme le jeu

La relation entre Neymar et le FC Barcelone est décidément particulière. Tantôt les deux parties font tout pour reprendre leur histoire commune, comme ce fut le cas l’été dernier, tantôt elles se retrouvent devant la justice pour régler le départ litigieux du Brésilien à l’été 2017. Un procès est actuellement en cours, le joueur du PSG réclamant 26 millions d’euros (bonus de prolongation de contrat) à son ancien employeur… tandis que ce dernier réclame, à l’inverse, 75 millions d’euros pour non-respect du contrat. Et d’après El Mundo, Neymar a déposé une nouvelle plainte contre les Blaugrana, demandant désormais 3,5 millions d’euros, qui représentent une partie de son salaire non payé par le Barça lors de son départ. L’intéressé accuse le club catalan de « mauvaise foi » dans ce dossier. Une information confirmée par le champion d’Espagne à la Cadena SER.

Neymar Senior : « Il n’y a rien de nouveau »

La radio espagnole s’est ensuite chargée de contacter le père du joueur pour avoir sa version des faits. « Je ne sais pas, ça doit être la même plainte quand nous sommes partis de Barcelone. Je vais voir ça demain, a-t-il assuré jeudi soir. Là je suis en partance pour le Brésil.. Tôt ou tard, il y aura un accord entre le Barça et Neymar. C’est certain ». Et le patriarche de reprendre : « Ça prend beaucoup de temps, la justice n’est pas rapide. Avec le Barça, nous ne sommes pas préoccupés. Il n’y a rien de nouveau. Je ne savais pas que ça allait sortir. Ce sont des choses de journalistes, c’est quelqu’un qui veut créer de la polémique. La justice réglera ça, et j’insiste ce n’est pas nouveau ». Difficile d’y voir clair.