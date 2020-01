Une date de retour fixée pour Florian Thauvin (OM)

Élément clé de l'Olympique de Marseille ces dernières saisons, Florian Thauvin a manqué toute la phase aller de cet exercice 2019-20. Le champion du monde français, gravement blessé à la cheville, a subi une opération au mois de septembre. Autant dire que par son simple retour sur les pelouses en seconde partie de saison, le gaucher sera l'une des grandes recrues de l'OM en vue de la dernière ligne droite. Une perspective alléchante pour André Villas-Boas, dont l'équipe pointe actuellement à la deuxième place de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Reste à connaître la date de retour de son ailier.

Thauvin, le meilleur renfort hivernal pour l'OM

Si l'échéance du mois de janvier a été évoquée, Florian Thauvin devra certainement patienter jusqu'à mi-février pour retrouver l'odeur de la compétition officielle. C'est ce qu'a indiqué son agent, Jean-Pierre Bernès, dans un entretien accordé au journal régional Le Phocéen. « Pour Thauvin, on reste sur la moitié de février pour son retour. Il reprendra la course fin janvier. L'opération était inévitable et Florian a pris la bonne décision. Aujourd'hui, il est complètement dans les temps, a expliqué le représentant de l'ailier. Après avoir fait beaucoup de travail en piscine, il travaille maintenant la course sur tapis afin de continuer le renforcement de sa cheville. L'évolution est tout à fait normale et tous les voyants sont au vert. Le timing donné par Villas-Boas me parait tout à fait raisonnable ». Contraint à de sérieuses restrictions budgétaires, l'OM attend avec impatience le retour du champion du monde.