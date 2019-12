Un retour d’Elie Baup à Toulouse ? C’est possible

INTERVIEW - Elie Baup : "S'il y a une ouverture, je suis là (...) Tous se mettre autour du malade TFC"

L'ancien coach toulousain propose son aide ⤵️ #FBSport #TFC



👉 https://t.co/TI4bHlpB1L pic.twitter.com/Kj4qbAnXIL



— France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) December 16, 2019

Et si Elie Baup revenait à Toulouse . ? L’ancien entraineur du TFC (2006-2008) s’est dit prêt à aider son ancien club. C’est ce qu’il a confié au micro de France Bleu Occitanie. « J'ai toujours été proche de ce club, rappelle le technicien de 64 ans et désormais consultant pour beIN SPORTS. J'ai été longtemps à la formation, entraîneur. Je les connais tous. Olivier Sadran (le président) a tout fait pour maintenir le club en Première Division. Je me sens proche d'eux.C'est une aide, je suis même proche d'Antoine Kombouaré que je connais bien et que j'apprécie. Tous les gens doivent avoir envie de s'entraider pour y arriver. »Kombouaré est arrivé en octobre, pour remplacer Alain Casanova. Tout avait bien commencé pour l’ancien coach du PSG avec un succès face à Lille (2-1), mais depuis, les Violets ont enchaîné huit défaites d'affilée, dont la dernière contre Reims (0-1) à domicile, samedi dernier.