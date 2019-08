Un premier trophée pour les Lyonnaises

A moins d’une semaine de l’ouverture du championnat, les Lyonnaises, qui accueilleront l’Olympique de Marseille samedi prochain (15h30), ont remporté leur premier trophée de la saison dimanche aux Etats-Unis.

Opposées au Courage de Caroline du Nord en finale de la Women International Champions Cup, les joueuses de l’OL se sont imposées 1-0 dans ce remake de la finale de la dernière édition, grâce à une jolie frappe de Dzsenifer Marozsan (56e).

Tonight's @LaLigaEN goal of the day from the #WICC19 final.@LucyBronze with set-up, Dzsenifer Marozsán with he spectacular finish. A goal worthy of winning the #WICC19 title for @OLfeminin! pic.twitter.com/c7ZF48yjxx