Un nouveau logo pour Reims

Conçu avec l'agence Leroy Tremblot, le nouveau logo du Stade de Reims a été dévoilé ce jeudi soir, à 18 heures pétantes, par le club champenois. Toujours rouge et blanc, il inclut une couronne qui symbolise la Cité des Sacres, référence aux premières heures de gloire du club, dans les années 1950. « La couleur reste inchangée, l'acronyme SR demeure le symbole du nom du club et la cathédrale l'inspiration des courbes. Du ballon, nous avons conservé le pentagone, joyau central de la couronne et figure emblématique de ce sport », a indiqué Dominique Jubert, directeur général de Leroy Tremblot, dans des propos repris par L’Équipe.

Le président Jean-Pierre Caillot a de son côté expliqué que l'idée de mettre une bouteille de Champagne dans le logo avait fait son chemin, avant d'être abandonnée. « Nous avons longtemps caressé le rêve de remettre au goût du jour le logo qui a fait la renommée du Grand Reims avec la bouteille de champagne mais le travail exploratoire juridique nous a conduits à écarter cette piste, a détaillé le dirigeant, toujours pour L’Équipe. Les équipes se sont alors efforcées de partir d'une page blanche, tout en puisant dans les racines du club. »