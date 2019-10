Tuchel: "PSG-OM, un match spécial"

Si, pour l’entraîneur marseillais André Villas-Boas, il existe désormais "une différence abyssale" entre le PSG et l’OM, son homologue parisien Thomas Tuchel a lui parlé samedi, veille de Classique, de "match isolé, déconnecté du classement" où "tout peut arriver". Et alors que le club phocéen n’a plus battu son rival de la capitale depuis novembre 2011, le technicien s’attend tout de même à "un grand challenge" dimanche soir, au Parc des Princes (21 heures).

"On attend une atmosphère spéciale, comme un match de Ligue des champions. C’est un match avec une grande histoire, et on respecte cette histoire. On a aussi beaucoup de respect pour nos supporters. Et c’est très important pour eux, c’est un match spécial. On peut le sentir et on aime ça. Je suis convaincu que nous sommes prêts pour le combat", a déclaré le technicien allemand en conférence de presse.

Cavani est déçu Thomas Tuchel

Un match que ne devrait a priori pas débuter Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du club de retour dans le groupe depuis deux matches, mais qui est resté scotché sur le banc à Nice comme à Bruges. "J’ai parlé avec lui, c’est difficile, avoue Tuchel. Il est déçu, mais il ne le montre pas. J’espère qu’il va rester patient et avec un bon état d’esprit, comme maintenant. Je vais essayer de lui donner des minutes, il en a besoin pour retrouver le rythme. C’est un joueur important pour nous."

Le numéro 9 d’en face, Dario Benedetto, auteur de 5 buts depuis le début de saison, sera en revanche bien présent au coup d’envoi sur la pelouse de la Porte de Saint-Cloud. Un attaquant argentin "toujours dangereux", selon l’ex-coach de Dortmund : "C’est un vrai attaquant qui joue avec beaucoup de confiance, et toujours pour l’équipe. Il est très complet, très difficile à défendre et il pense toujours à marquer ou faire une passe décisive. On va être très attentifs avec lui, même si les autres peuvent aussi faire la différence."