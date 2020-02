Tuchel, Kehrer… Les réactions après Nantes - PSG

Le PSG a rempli sa mission ce mardi contre Nantes. Le leader de la Ligue 1 l’a emporté 2-1 face aux Canaris. Un succès obtenu sur le plus petit des écarts et dans la douleur, car les Franciliens ont été chahutés vers la fin. Malgré les 20 dernières minutes poussives, c’est quand même la satisfaction qui a prédominé chez les visiteurs au coup de sifflet final et en particulier chez Thomas Tuchel.

Thilo Kehrer (défenseur du PSG)

« En deuxième mi-temps, on a eu de grosses occasions, mais on n’a pas marqué et on n’a pas tué le match. On savait que Nantes joue bien à la maison et reste agressif. Ils ont poussé et ce n’était pas facile. L’erreur de Presnel Kimpembe sur le but concédé ? Non, je ne pense pas que ça nous a fait douter. On sentait qu’on avait toujours le contrôle. Dans les matches, il y a toujours des erreurs. On est une équipe et on est là pour gagner. »

Thomas Tuchel (entraineur du PSG)

« Quelques fois c’est comme ça. Moi, je suis impressionné de la manière dont on a joué pendant 70 minutes. C’était excellent. On a été agressifs et on a contrôlé totalement. On aurait pu faire 4-0. Et après une seule erreur, ça a fait 1-2. L’erreur ? C’est peut-être trop de confiance. Mais ça peut arriver. Il ne fallait pas prendre trop de risques. Ils ont eu des occasions, et ont joué avec beaucoup de courage après. Mais c’est bien, mais on a besoin de ces situations difficiles pour gagner. Chaque match est différent. C’est le foot. Mais le plus important c’est qu’on a eu de la qualité, et on a toujours eu des occasions pour marquer le 3e. Mais la mentalité est excellente. Kylian ? Il a fait un match top. »

Ludovic Blas (milieu de terrain de Nantes)

« il y a de la déception. On a fait un bon match, on s’est créé des occasions pour revenir au score. On a fait preuve de caractère et il va falloir continuer. Ils ont douté vers la fin, et c’est le plus important. On n’a pas réussi à s’imposer, mais c’est le football. »



Source des propos : Canal+