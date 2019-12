Tuchel : "C'est très dur pour Cavani"

Thomas, les difficultés du PSG ont-elles été causées uniquement par la tactique nantaise ?

C’était un 4-4-2 serré, c’était difficile de trouver les espaces, mais on avait analysé et préparé l’équipe pour ça. On pense à beaucoup de solutions, mais si on perd des ballons comme en première période, c’est impossible de créer des espaces, de trouver un rythme, créer des occasions, jouer très haut ou laisser courir l’adversaire, de jouer beaucoup d’attaques… On a manqué de précision et de confiance dans notre jeu, on a perdu trop de ballons. On a fait un bon match pendant 15 minutes, en seconde période. Mais après le but, on a perdu encore trop de ballons… C’est compliqué pour faire la décision. Nous manquons de rythme et de confiance, je ne sais pas exactement pourquoi. Il y a plusieurs raisons et situations, il faut analyser, rester calme et peut-être retrouver l’esprit.



La vidéo devait-elle valider le premier but de Neymar ?

Je n’ai pas vu. Sur le terrain, c’était but… Comme je l’ai dit après le Real Madrid, normalement, la vidéo doit intervenir seulement si l’arbitre a commis une erreur évidente. Je ne sais pas si c’est le cas, je n’ai pas vu la situation. C’est mieux si je n’en parle pas.



La gestion des temps de jeu est difficile, notamment pour les attaquants puisqu’il y a beaucoup de talent. Pour autant, faire entrer Edinson Cavani trois minutes, n’est-ce pas un peu humiliant ? N’avez-vous pas peur de le perdre ?

C’est encore pire s’il ne joue pas ! J’ai parlé avec lui, on sait que la situation est très difficile. Et c’est aussi un peu triste. On a joué beaucoup de matches avec trois attaquants, dont une pointe. Il a été blessé au début, ce n’est pas de sa faute. Et Mauro Icardi a été super, il a beaucoup marqué. Si on continue à jouer en 4-3-3, on a trois joueurs extraordinaires pour un poste, Kylian Mbappé, Icardi et lui. Je n’ai pas la solution, je réfléchis beaucoup… Il est extraordinaire à l’entraînement, c’est un super pro, il a un bon état d’esprit dans le vestiaire, il donne de l’énergie à l’équipe. Mais pour le moment, je n’ai presque rien à lui donner. En cinq minutes, il marque presque un but. Je dois prendre des décisions. On a deux ou trois joueurs qui ne sont pas habitués à être sur le banc, à ne pas jouer tous les trois jours. C’est très, très dur pour lui, je le sais. Il connaît mon avis et il l’accepte. Mais il est déçu, c’est clair.



Kylian Mbappé et Neymar étaient titulaires ensemble pour la première fois. Ils ont tous les deux marqué, mais on les sent un peu fébriles dans le jeu, gênés entre eux…

Si on est en décembre et que nos deux joueurs clés, ceux dont on veut qu’ils fassent la différence, sont titularisés ensemble pour la première fois, ça veut dire beaucoup. Vous imaginez la même chose pour Lionel Messi et Luis Suarez, ou pour Robert Lewandowski et Serge Gnabry. On a été super sans les deux, on a obtenu des résultats extraordinaires. C’est clair qu’il leur manque du rythme et des capacités. Je suis heureux qu’ils aient marqué, ça aide beaucoup, mais il y a encore beaucoup de potentiel.



Comment gagner en intensité en vue des matches très importants de Ligue des champions, dans quelques semaines ?

Non, c’est dès samedi. Puis le mercredi, et encore le samedi suivant, et ainsi de suite. Mais vous avez raison, on manque d’intensité avec le ballon, on le perd trop. Parfois, on a seulement peur dans nos têtes de le perdre, alors on le perd. On pense trop à ça, ne pas perdre le ballon et le match, alors qu’il faut plus penser aux attaques, aux occasions, aux buts. C’est un sentiment et un état d’esprit qui manquent encore un peu. Je ne suis pas sûr, je vais revoir le match jeudi matin... Mais c’est clair qu’on doit s’améliorer et regagner de l’intensité avec le ballon. On doit chercher et trouver des solutions.

Tuchel : "Cavani ? Je réfléchis comment améliorer sa situation"