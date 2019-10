Trophées UNFP: Les nommés de septembre sont connus

L'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) a dévoilé ce lundi soir la liste des prétendants au titre de meilleur joueur du mois de septembre. Le Lillois Victor Osimhen, déjà très en vue en août et auteur de débuts fracassants dans le championnat de France, a de nouveau su attirer l'attention.

A ses côtés figurent le défenseur central du FC Nantes, Nicolas Pallois, impérial au sein d'une arrière-garde des plus hermétiques, et enfin l'attaquant de l'AS Monaco Islam Slimani, crédité de trois buts et cinq passes décisives au cours du mois qui vient de s'achever.