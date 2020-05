Trophées UNFP : L'édition 2020 annulée par les organisateurs

Le cœur du football professionnel français n’est ni à la fête, ni aux récompenses individuelles en cette période de crise. C'est pourquoi les organisateurs l'ont décidé unanimement: il n'y aura pas de Cérémonie des Trophées @UNFP du football en 2020.

L’Union Nationale des Footballeurs Professionnels a officiellement annoncé qu’il n’y aurait pas de cérémonie des Trophées UNFP du football en 2020. "Initialement programmés le dimanche 17 mai, les Trophées UNFP du football, en partenariat avec la LFP et beIN SPORTS, n’auront pas lieu en cette année 2020, comme l’ont décidé unanimement les organisateurs. Au-delà d’une saison écourtée et des difficultés – voire de l’impossibilité – d’organiser la traditionnelle soirée de gala au regard des dispositions sanitaires, le cœur du football professionnel français n’est aujourd’hui ni à la fête, ni aux récompenses individuelles en cette période de crise. Le palmarès vacant pour l’édition 2020 permettra de souligner l’abnégation des personnels soignants et de tous ceux qui se sont, ces deux derniers mois, portés au service de l’ensemble de notre société. Une manière de saluer leur courage ", peut-on lire sur le communiqué officiel. Les médias avaient aussi évoqué ces derniers jours des difficultés importantes pour récolter les votes de chacun.