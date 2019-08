Trophée des champions: Verratti vise le record

Le Trophée des champions entre le PSG et le Stade Rennais ce samedi, à Shenzhen (13h30, h.f.), est l'occasion pour Marco Verratti d'établir un record de victoires dans l'épreuve pour l'Italien déjà présent lors des six titres consécutifs parisiens.

Une perspective qui avait le don de réjouir le milieu de terrain italien, interrogé sur le site de la Ligue de football professionnel (LFP), avant la rencontre : "Bien sûr, c’est un joli record, qui me ferait très plaisir. Quand on marque l’histoire, dans un sens ou dans l’autre, ça signifie que l'on a fait quelque chose d’inhabituel, assure 'Petit Hibou'. Jouer 7-8 ans pour la même équipe, surtout dans le football d’aujourd’hui, ça n’arrive pas beaucoup donc ça me fait très plaisir. A chaque début de saison, c’est comme la première fois et j’ai envie que la saison soit fantastique et inoubliable. C’est aussi ce qui me motive à rester ici, rendre aux supporters et au club tout ce qu’ils m’ont donné. Je vais essayer de faire une saison incroyable individuellement et collectivement."

Verratti figure dans le onze de départ de Thomas Tuchel face au club breton.