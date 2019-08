Julien Stéphan savoure l’instant. Son club, le Stade Rennais, effectue son baptême du feu dans le Trophée des Champions : "C’est une première pour le club et une fierté, un privilège d’être là. C’est un moment nouveau qui va permettre au club de continuer à grandir", se réjouit l’entraîneur breton. Récompense de leur triomphe face au PSG en finale de la Coupe de France (2-2, 6 t.a.b. à 5). Ce sont justement les Parisiens, sextuples tenants du titre, qu’ils retrouveront samedi sur la pelouse. De quoi croire à un bis repetita ? Peut-être… Mais ce qui est sûr, c’est que le différentiel entre les deux clubs semble plus important en ce début de mois d’août que lors de l’exploit dionysien.



PSG - Rennes en chiffres :



Les Rennais ont atterri à Shenzhen jeudi, 48 heures avant le coup d’envoi du match, alors que leurs adversaires parisiens sont sur place depuis plus de dix jours. "C’est un climat très différent, humide. Ça aura des répercussions sur le match avec un terrain lourd, qui pourrait se dégrader rapidement. On est arrivé hier (jeudi), les joueurs doivent vite s’acclimater. On verra dans quelle mesure cela nous pose des problèmes", se projette le coach rennais, alors que le premier entraînement s’est déroulé sous des trombes d’eau.

Sept joueurs du sacre ne sont pas là

Stéphan se montre ensuite lucide sur la situation de son effectif : "On a un groupe qui est incomplet. Beaucoup de joueurs présents lors de la finale ne seront pas là demain (samedi). C’est le charme du foot", philosophe-t-il. Mais sur les onze Rennais titulaires lors de la finale de la Coupe de France, seuls quatre sont en effet dans le groupe qui a fait le voyage vers l’Empire du Milieu : le gardien Thomas Koubek, les milieux Clément Grenier et Benjamin Bourigeaud, ainsi que le défenseur central Damien Da Silva. Mais pour ceux ayant connu l’ivresse du titre à Saint-Denis, pas question de lier les deux matches : "Pour nous, ça n’est pas une revanche. On ne s’en préoccupe pas. On sera motivés comme eux. A nous de rester concentrés", prévient Da Silva.

Paris est favori, très fort, est là depuis dix jours Julien Stéphan (entraîneur du Stade Rennais)

Les Rouge et Noir sont victimes d’abord de la CAN. Quatre joueurs ayant mené bataille face au PSG au Stade de France sont encore en vacances : le Malien Hamari Traoré, les Sénégalais Ismaïla Sarr et Mbaye Niang, sans oublier enfin l’Algérien Ramy Bensebaini. Le groupe breton a aussi perdu trois de ses cadres durant ce mercato. Hatem Ben Arfa a quitté le club avec fracas après ses véhémentes critiques sur le jeu pratiqué par ses ex-coéquipiers. Mexer, taulier de la charnière centrale, a rejoint à Bordeaux, alors que le capitaine Benjamin André a débarqué au LOSC. L’effectif s’est donc rajeuni, puisque sur les vingt joueurs présents en Chine, six ont moins de vingt ans et jouent en temps normal avec les équipes de jeunes. Par exemple, Eduardo Camavinga, est âgé d’à peine 16 ans.

Un PSG revigoré

Le Stade Rennais s’avance donc sans toutes ses armes pour cette rencontre. Dans le même temps, le PSG n’est plus dans sa période de marasme de la fin de saison dernière, où le club de la Capitale enchaînait les défaites et les joueurs blessés. Les Parisiens, excepté Neymar, suspendu, et Kimpembe, toujours blessé, sont tous opérationnels. Le jeune technicien rennais en a bien conscience : "Il est clair que le PSG est ultra favori. Je ne veux pas noircir le tableau : Paris est favori, très fort, est là depuis dix jours".

Pour défier une nouvelle fois tous les pronostics, Stéphan va s’appuyer sur la recette qui a fonctionné le 27 avril dernier : "On va entrer sur ce terrain pour faire le meilleur match possible et rendre la copie la plus propre. Les ingrédients nécessaires sont ceux d’un match de coupe. J’attends de l’équipe qu’elle soit disciplinée, courageuse. De la solidarité, de la générosité, croire en nous, une bonne organisation". Il en faudra aux Rennais pour créer une nouvelle fois la surprise.



