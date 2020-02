Tout savoir sur Nice - Lyon

Où voir le match ?

Les stats à connaitre (avec Opta) :



Ce sera le 100e match entre les 2 équipes en Ligue 1 (44 succès pour Lyon, 32 victoires pour Nice, 23 nuls). Les Aiglons ont remporté 5 des 10 derniers affrontements entre les 2 équipes dans l’élite (2 nuls, 3 défaites), après n’avoir gagné que 2 des 25 premiers au 21e siècle (8 nuls, 15 défaites).



Depuis le début de la saison 2012/13, il y a eu 9 joueurs expulsés en 15 rencontres entre ces 2 équipes en Ligue 1 (5 joueurs de Lyon, 4 joueurs de Nice). Aucune affiche n’a vu plus de joueurs recevoir un carton rouge sur la période.



Nice est invaincu lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls), sa meilleure série d’invincibilité dans l’élite depuis octobre-décembre 2018 (7).



Lyon est invaincu lors de ses 3 dernières rencontres en Ligue 1 (2 succès, 1 nul), égalant sa meilleure série de la sorte dans l’élite cette saison (3 en octobre-novembre).



Nice n’a perdu aucun de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (4 victoires, 2 nuls), sa meilleure série sur ses terres dans l’élite depuis novembre 2018-avril 2019 (10).



Lyon est invaincu lors de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), sa meilleure série hors de ses bases dans l’élite sur un même exercice depuis octobre 2018-janvier 2019 (7).



Seul Paris (64.6%) affiche une meilleure possession moyenne que Lyon (57%) et Nice (55.4%) en Ligue 1 cette saison.



Soixante-douze heures après leur opposition en Coupe, les Aiglons et les Gones vont encore croiser le fer. Cette fois, ça sera dans le cadre du championnat. Tandis que les hommes de Patrick Vieira tenteront de prendre leur revanche après avoir été défaits (1-2), ceux de Rudi Garcia ont comme mission d’enfoncer le clou afin de prolonger leur remontée au classement. La bataille s’annonce encore une fois très disputée entre ces deux formations joueuses et qui n’ont toujours pas perdu en 2020 en championnat.Le match sera diffusé à la TV sur BeIn Sports 1 et et en streaming sur l’application beIN Connect le dimanche 2 février à 15h00.