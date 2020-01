Tout savoir sur Nantes - Bordeaux

Il y a des premières que l'on n'oubliera jamais. Aujourd'hui, on se repasse celle de Pedro Miguel Pauleta, autour d'un triplé à Nantes pour sa première avec le Scapulaire. ⚽⚽⚽ #BeKindRewind pic.twitter.com/jNAkleQfDu

Où voir le match ?

Les stats à connaitre (avec Opta) :



Nantes n’a gagné qu’un seul de ses 10 derniers matches face à Bordeaux en Ligue 1 (2 nuls, 7 défaites), c’était le 24 février 2019 à la Beaujoire (1-0).



Nantes affiche au moins 32 points après 20 matches de Ligue 1 pour la 2e fois lors des 3 dernières saisons (32 en 2019/20, 33 en 2017/18), soit autant que lors de ses 17 précédents exercices dans l’élite.



Bordeaux a perdu ses 4 derniers matches de Ligue 1 (v Marseille, Strasbourg, Rennes et Lyon), après être resté invaincu lors des 5 précédents (3 victoires, 2 nuls).



Nantes a perdu 3 de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 victoires), après ne s’être incliné qu’une seule fois lors de ses 10 précédents (8 victoires, 1 nul).



Bordeaux n’a gagné aucun de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), après avoir remporté 4 de ses 6 précédents (1 nul, 1 défaite).



Seul Paris (18) a ouvert le score plus souvent que Nantes en Ligue 1 cette saison (14). Les Canaris se sont imposés à 10 reprises après avoir marqué le 1er but en L1 2019/20 (1 nul, 3 défaites).



Nantes est la seule équipe à ne pas avoir encaissé de but dans le 1er quart d’heure en Ligue 1 cette saison.



Bordeaux est l’équipe qui effectue en moyenne le plus de passes vers l’arrière en Ligue 1 cette saison (16%).



Très performant durant l’automne, Bordeaux a levé considérablement le pied depuis, enchainant les mauvais résultats et les prestations erratiques. Alors qu’ils étaient sur le podium, les Marine et Blanc sont désormais 13e au classement général. Une chute libre qu’ils auront à cœur de stopper ce dimanche lors d’un déplacement à Nantes. Mais, la mission ne s’annonce de tout repos face à des Canaris solides et qui espèrent se rapprocher de Rennes (3e) en vue du derby de la semaine prochaine. Les enjeux sont donc là. Espérons juste qu’ils ne prennent pas le pas sur le jeu.Le match sera diffusé à la TV sur beIN Sports 1 et et en streaming sur l’application beIN Connect le dimanche 26 janvier à 17h.