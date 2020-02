Tout savoir sur Montpellier - Metz

Où voir le match ?

Les stats à connaître (avec Opta)



Montpellier n’a perdu aucun de ses 2 derniers matches face à Metz en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), mais n’a plus fait la passe de 3 depuis septembre 1996–octobre 1997 (3).



Montpellier a perdu 5 de ses 8 dernières réceptions de Metz en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), après ne s’être incliné que 2 fois lors de ses 11 premières (8 victoires, 1 nul).



Montpellier a perdu 3 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires), autant que lors de ses 15 précédents (6 victoires, 6 nuls).



Metz a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1, plus longue série en cours en compagnie de Paris et sa meilleure dans l’élite depuis septembre 2014 (3 également). Il faut remonter à avril-mai 1998 pour voir le club lorrain faire mieux dans l’élite (4), saison au cours de laquelle il avait obtenu le meilleur classement de son histoire (2e). Metz est la seule équipe à afficher 100% de victoires en Ligue 1 en 2020 (3/3).



Metz affiche 26 points après 22 matches de Ligue 1 cette saison, il n’a jamais fait mieux à ce stade au 21e siècle, à égalité avec 2016/17 (14e au final) et 2004/05 (16e au final).



Montpellier a remporté 8 de ses 10 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), marquant au moins 2 buts lors de 6 de ces 8 succès.



Metz n’a perdu qu’un seul de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (1 victoire, 3 nuls), après s’être incliné lors de 6 de ses 8 précédents (1 victoire, 1 nul).



Florent Mollet a marqué 5 buts à domicile cette saison en Ligue 1, plus que tout autre joueur de Montpellier. L’ancien messin est d’ailleurs impliqué sur les 3 derniers buts du MHSC à La Mosson dans l’élite (2 buts, 1 assist).



Habib Diallo est impliqué sur 86% des buts de Metz en Ligue 1 en déplacement en 2019/20 (6/7 – 5 buts, 1 assists) – c’est le ratio le plus élevé pour une équipe de l’élite cette saison. Il est impliqué sur 5 buts lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 avec Metz (3 buts, 2

passes décisives).

S’il joue, Opa Nguette disputera son 100e match de Ligue 1 (28 avec Valenciennes, 71 avec Metz). Il est impliqué dans les 3 derniers buts messins dans l’élite, tous dimanche dernier face à St Etienne (2 buts, 1 assist).









Giflé à Paris samedi (5-0) et réduit à neuf en fin de rencontre, Montpellier doit se relever d'un match très compliqué. L'enjeu est de taille : rester au contact de Lille, quatrième avec un point d'avance, voire de Rennes, troisième avec sept longueurs de plus. La tâche ne sera pas simple pour les Héraultais tant le FC Metz est en forme. Les Grenats restent sur cinq match sans défaite en Ligue 1, avec trois victoires sur les trois dernières journées. De quoi se construire un matelas confortable au-dessus de la zone de relégation.Le match sera diffusé à la TV sur BeIn max 5 et et en streaming sur l’application beIN Connect le mercredi 5 février à 19h00