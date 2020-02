Tout savoir sur Lyon - Amiens

Où voir le match ?

Les stats à connaître (avec Opta)



Lyon a remporté 4 de ses 5 matches face à Amiens en Ligue 1, conservant sa cage inviolée 3 fois. Seule exception : lors du match aller le 13 septembre 2019 au Stade de la Licorne (2-2).



Lyon a perdu 3 de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), après ne s’être incliné qu’une seule fois lors de ses 6 précédents (4 victoires, 1 nul).



Amiens n’a gagné aucun de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 7 défaites), la plus longue disette de son histoire dans l’élite. Seul Toulouse (12) est actuellement sur une plus longue série.



Lyon a perdu 2 de ses 3 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 victoire), c’est autant que lors de ses 10 précédents (5 victoires, 3 nuls).



Amiens n’a remporté qu’un seul de ses 21 derniers déplacements en Ligue 1 (8 nuls, 12 défaites), c’était le 21 septembre dernier à Metz (2-1). Le club picard reste sur 5 revers de rang hors de ses bases dans l’élite (plus longue série en cours), mais n’a jamais enregistré 6 revers d’affilée en déplacement dans l’élite.



Lyon n’a été menée que 58 minutes à domicile en Ligue 1 cette saison, c’est moins que toute autre équipe.



Karl Toko-Ekambi est le 1er joueur à trouver le chemin des filets lors de chacun de ses 2 premiers matches de Ligue 1 avec Lyon depuis Mariano en août 2017 (2 également). Il peut devenir le 1er joueur à marquer lors de ses 3 premiers matches avec Lyon depuis John

Carew en août 2005.

L’attaquant de Lyon Bertrand Traoré est impliqué sur 4 buts face à Amiens dans sa carrière en Ligue 1 (2 buts, 2 passes décisives), il n’a fait mieux contre aucune autre équipe dans l’élite.



Christophe Jallet avait été buteur et passeur décisif face à Lyon lors du match aller le 13 septembre dernier (1 but, 1 assist), la seule fois où l’ancien lyonnais a été décisif avec Amiens en Ligue 1 en 10 rencontres disputées.



Luka Elsner affiche 0.86 point par match à la tête d’Amiens en Ligue 1, contre 1.09 pour son unique prédécesseur à la tête du club picard dans l’élite, Christophe Pélissier.



Après un début d'année parfait dans toutes les compétitions, l'Olympique Lyonnais a rechuté sur la pelouse de Nice dimanche (2-1), a terme d'un match à rebondissements. Les Gones, qui voient le podium s'éloigner, ne peuvent plus se permettre de lâcher des points en route contre des formations jugées comme "abordables", et tenteront de profiter de la méforme d'Amiens, qui n'a plus gagné depuis le 2 novembre en Ligue 1.Le match sera diffusé à la TV sur BeIn Sports 2 et et en streaming sur l’application beIN Connect le mercredi 5 février à 19h00.