Tout savoir sur Dijon - Brest

Où voir le match ?

Le bilan entre Brest et Dijon en Ligue 1 est parfaitement équilibré : 1 victoire chacun et 1 match nul.



Dijon reste sur 10 matches sans victoire face à un promu en Ligue 1 (5 nuls, 5 défaites), son dernier succès dans l’élite face à une équipe venue de Ligue 2 remontant au 18 novembre 2017 face à Troyes (3-1). C’est la plus longue série du genre parmi les équipes présentes dans l’élite cette saison.



Dijon n’a gagné qu’un seul de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 3 défaites), c’était le 12 janvier dernier contre Lille (1-0).



Brest a remporté ses 2 derniers matches de Ligue 1 (5-2 à Toulouse et 2-1 v Amiens), après n’avoir gagné qu’un seul de ses 8 précédents (2 nuls, 5 défaites).



Dijon est invaincu lors de ses 8 dernières réceptions en Ligue 1 (4 victoires, 4 nuls), sa plus longue série sur ses terres dans l’élite depuis octobre 2017 – mars 2018 (10).



Vainqueur sur le terrain de Toulouse lors de son dernier déplacement le 11 janvier (5-2), Brest n’a plus remporté 2 matches consécutifs à l’extérieur en championnat (Ligue 1 + Ligue 2) depuis avril 2019 (3). Dans l’élite, Brest n’a plus remporté 2 déplacements de rang depuis décembre 2012-janvier 2013 (2-1 v Sochaux et 2-0 v Evian TG).



Dijon effectue en moyenne 3.9 passes avant de marquer en Ligue 1 en 2019/20, plus que toute autre équipe de l’élite.



Le DFCO, 17ème et premier non relégable, a besoin de l'emporter dans cette rencontre pour s'éloigner d'une zone rouge qui n'est qu'à 3 points seulement. Ce match signifie un retour à Dijon pour le coach brestois Olivier Dall'Oglio, qui est revenu sur ce retour devant les médias : « Ça me fait plaisir de retourner là-bas. J'y ai laissé beaucoup de gens pour qui j'ai de la sympathie. Je suis très heureux de retrouver Dijon, le stade, les supporters, les salariés du club. On parle de moins en moins de Dijon pour une éventuelle relégation mais à juste titre parce que c'est une équipe qui tient vraiment la route ». En effet, Dijon a gagné 4 de ses 5 derniers matches.Le match sera diffusé à la TV sur beIN 6 Max et et en streaming sur l’application beIN Connect le samedi 1er février à 20h00.