Tout savoir sur Amiens - Toulouse

Où voir le match ?

Les stats à connaitre (avec Opta) :



Amiens va recevoir Toulouse pour la 3e fois au Stade de la Licorne en Ligue 1. Les 2

premières rencontres s’étaient terminées sur le score de 0-0 ne voyant aucun des 46 tirs

trouver le fond des filets (27 pour Amiens, 19 pour Toulouse).

premières rencontres s’étaient terminées sur le score de 0-0 ne voyant aucun des 46 tirs trouver le fond des filets (27 pour Amiens, 19 pour Toulouse).

Amiens n’a gagné aucun de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 7 défaites), égalant

la plus longue disette de son histoire dans l’élite réalisée entre mars et mai 2019.

la plus longue disette de son histoire dans l’élite réalisée entre mars et mai 2019.

Toulouse reste sur 11 revers de rang en Ligue 1 et peut, s’il s’incline, égaler le record de

défaites consécutives en Ligue 1 actuellement détenu par le CA Paris (octobre 1933-

janvier 1934), Grenoble (mai-octobre 2009) et Strasbourg (mars 2008-août 2017).

défaites consécutives en Ligue 1 actuellement détenu par le CA Paris (octobre 1933- janvier 1934), Grenoble (mai-octobre 2009) et Strasbourg (mars 2008-août 2017).

Toulouse affiche 12 points après 21 matches de Ligue 1 2019/20, soit le total de points le

plus faible de son histoire à ce stade de la saison en comptant 3 points pour une victoire.

Jamais une équipe affichant un si faible total à ce stade n’a réussi à se maintenir en Ligue 1

sous l’ère de la victoire à 3 points.

plus faible de son histoire à ce stade de la saison en comptant 3 points pour une victoire. Jamais une équipe affichant un si faible total à ce stade n’a réussi à se maintenir en Ligue 1 sous l’ère de la victoire à 3 points.

Amiens n’a gagné aucun de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 nuls,

2 défaites), mais n’a plus aligné 5 rencontres de rang sur ses terres sans succès dans l’élite

depuis octobre 2018-janvier 2019 (6).

2 défaites), mais n’a plus aligné 5 rencontres de rang sur ses terres sans succès dans l’élite depuis octobre 2018-janvier 2019 (6).

Toulouse n’a remporté aucun de ses 19 derniers déplacements en Ligue 1 (5 nuls,

14 défaites), sa plus longue série sans victoire à l’extérieur dans l’élite depuis février 1999-

avril 2001 (21). Le Téfécé a perdu ses 6 derniers matches hors de ses bases dans l’élite, pire

série en cours.



Un match importantissime pour les deux équipes. Malheur au perdant dans cette confrontation pour la survie. Toulouse, qui reste sur 11 revers consécutifs en championnat, se retrouverait à neuf points de son rival du soir en cas de nouveau revers. Voilà pour l'enjeu d'un match que les hommes de Denis Zanko n'ont pas intérêt à perdre, alors qu'Amiens est 18e et occupe la place de barragiste. Le TFC parveidnra-t-il à se relancer malgré tout ? Pas le choix, il faudra pour cela l'emporter. Le match de la dernière chance, tout simplement.Le match sera diffusé à la TV sur beIN 4 Max et et en streaming sur l’application beIN Connect le samedi 01 février à 20h00.