Tous fans de Villas-Boas

La saison 2018-2019 de l'Olympique de Marseille a été très décevante. Les investissements opérés sur le marché des transferts n'ont pas donné satisfaction, les résultats enregistrés ont été largement en-dessous des attentes, et qui plus est voilà le club désormais contraint de se serrer la ceinture sur le plan financier. Malgré ce marasme ambiant, les joueurs phocéens semblent retrouver du coeur à l'ouvrage depuis la reprise. Si deux défaites sont venues sanctionner Dimitri Payet et consorts sur leurs trois premières sorties en amical, ils sont malgré tout parvenus à se montrer meilleurs que Bordeaux et Saint-Etienne lors des EA Ligue 1 Games organisés sur le sol américain.

Surtout, le groupe semble savourer le quotidien depuis qu'André Villas-Boas a été invité à prendre le relais d'un Rudi Garcia dont la fin de règne a été particulièrement compliquée. Avec le recul, il semble désormais évident que les méthodes du technicien français avaient fini par lasser un groupe enfermé dans une spirale de mauvais résultats. Valère Germain avait déjà évoqué le sujet dans les colonnes de L'Equipe il y a une dizaine de jours, appuyant notamment sur le plaisir retrouvé, même lors des séances physiques. "C’est différent du physique sous Rudi Garcia et la méthode à l’italienne de Paolo Rongoni", avait-il expliqué, soulignant aussi le souhait du Portugais de revenir aux basiques: "Rejouer simple, les uns pour les autres."

Un son de cloche qui trouve écho du côté de Jordan Amavi, l'un des Olympiens les plus en difficulté au cours de l'exercice écoulé, et qui a beaucoup à prouver au cours des mois à venir. "C'est une autre méthode, beaucoup de ballon. Intense mais avec du ballon et c'est ce qu'on aime, avance le latéral gauche dans La Provence. On travaille physiquement aussi, en même temps. Après, il nous apporte son expérience, même s'il est jeune. Il aime le jeu, ce qu'il veut mettre en place est très intéressant. Du ballon, qualité de passe, propres dans les transmissions. C'est stimulant et ça prépare aux efforts de match, en gardant sa lucidité." On retrouve donc le sourire sur le Vieux-Port après de longs mois dans le brouillard. Suffisamment pour que les résultats suivent ?