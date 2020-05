Tour de France de Ligue 1 : Lorient, que modifier pour la montée ?

Arrivées

Pour les Lorientais, le but principal sera de conserver l'ossature de la montée en Ligue 2, si possible quasiment au complet. Néanmoins, les Merlus ont tout de même placé leurs pions sur quelques noms, histoire de se couvrir au cas où. Les plus ronflants et difficiles à attirer amènent vers Saint-Etienne et, voire(selon Yahoo Sport). La piste menant à, le virevoltant dribbleur du Mans, est sans doute plus avancée (selon France Football).De même que celle de, le défenseur latéral gauche de l'Olympique de Marseille, qui revient de son prêt à Sochaux (d'après les informations de Footmercato.net). Enfin, L'Equipe a évoqué un intérêt pour l'attaquant sud-coréen de 26 ans, qui s'est épanoui au Servette Genève après des échecs en Allemagne. Quant aux joueurs de retour de prêt, ils ne sont pas inintéressants, avec notamment les attaquants, sixième meilleur buteur de Ligue 2 à Ajaccio avec dix réalisations, etde retour du Paris FC, ou encore l'arrière gauchequi revient de Pau.C'est donc là tout le challenge et l'envie des Merlus : garder tout le monde. A une exception près, celle de, en fin de contrat et suivi par de nombreux clubs en Ligue 1, ainsi qu'à l'étranger (Belgique, Pays-Bas, Turquie). D'après TF1, l'Olympique de Marseille est même sur l'ailier du FCL. Beaucoup moins dommageable, le gardien, prêté, pourrait être conservé par Leeds en cas de montée en Championship (selon le Telegraph). Lorient en récupérerait cinq millions d'euros.serait également suivi par l'OM, mais la tendance est clairement à ce qu'il reste dans le Morbihan. Pour le reste, Christophe Pelissier a tout résumé pour RMC Sport : « Pratiquement tout le groupe est sous contrat, les joueurs se sentent bien à Lorient... La Ligue 1 peut être un tremplin pour eux, conclut le coach, déjà rompu à l'élite avec Amiens. On va aussi discuter avec, en fin de contrat. C'est trop tôt pouret, qui appartiennent tous les deux à Lyon et Rennes. » Trop tôt, mais peut-être pas trop compliqué, donc.