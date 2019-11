Toulouse - Marseille : Kevin Strootman et Lucas Perrin titulaires, le TFC offensif... Les compos

Toulouse : Reynet - S.Moreira, Isimat-Mirin, Rogel, I.Sylla - Dossevi, Boisgard, Sangaré, Gradel (cap) - Sanogo, Koulouris





Marseille : S.Mandanda (cap) - B.Sarr, Bo.Kamara, Lu.Perrin, Sakai - Rongier, Strootman, M.Sanson - M.Lopez, Benedetto, Payet



Avec les suspensions de Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez, André Villas-Boas a opté pour une charnière composée de Boubacar Kamara et Lucas Perrin pour le déplacement à Toulouse dimanche en clôture de la 14eme journée de L1 (21h00). Kevin Strootman retrouve ainsi sa place en sentinelle, alors que Maxime Lopez est de nouveau préféré à Valère Germain sur le côté droit de l'attaque, comme contre Lyon (2-1).Quentin Boisgard, Steven Moreira et Agustin Rogel sont aussi titulaires.Goicoechea (g), Amian, M.Gonçalves, Makengo, K.Koné, Leya Iseka, SaïdEntraîneur : A.KombouaréY.Pelé (g), Abdallah, Radonjic, Chabrolle, Germain, Lihadji, M.AkéEntraîneur : A.Villas-BoasDario Benedetto (OM) n’est plus en état de grâce, mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter