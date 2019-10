Toulouse: Kombouaré remplace Casanova

Quatre jours après le licenciement d’Alain Casanova, Toulouse a officialisé lundi l’arrivée d’Antoine Kombouaré au poste d’entraîneur. Le technicien français (55 ans) s’est engagé jusqu’en 2021 en faveur du TFC, où il sera accompagné d'Yves Bertucci, Michel Dufour et Rudy Riou, ancien gardien de but du club haut-garonnais et nouveau responsable des portiers toulousains.