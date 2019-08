Toulouse-Gradel: "Si un grand club était venu, j'aurais tout fait pour partir"

Max-Alain Gradel entame sa 3e saison sous le maillot toulousain, et ce n'est pas forcément ce qu'il avait prévu.

Présent en conférence de presse avant la 2e journée de L1 et la réception de Dijon par le TFC ce samedi (20h), l'international ivoirien a expliqué qu'il n'avait pas eu l'offre espérée cet été. "Je n'ai pas eu de propositions de grands clubs. Je ne vais pas vous mentir, sinon je ne serais pas là. J'aurais tout fait pour partir. J'ai eu des propositions d'Angleterre. Mais ce n'était pas des clubs qui font rêver", s'est-il expliqué.

Auteur de 11 buts et 5 passes décisives la saison dernière, le capitaine du Tef' s'est laissé convaincre par le projet du club violet. "J'ai eu des propositions très intéressantes, en particulier financièrement. Le club a montré qu'il avait envie que je reste et ma famille se sent bien ici. Le projet m'a convaincu", a-t-il ajouté. Après un premier match nul à Brest le weekend dernier, le TFC va essayer de remporter sa première victoire de la saison, face à un concurrent direct pour le maintien.