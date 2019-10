Toulouse confie les clés à Kombouaré

Antoine Kombouaré poursuit son tour de France des clubs. Après Strasbourg, Valenciennes, Paris, Lens, Guingamp et Dijon, l’entraîneur de 55 ans débarque à Toulouse. Quatre jours après le licenciement d’Alain Casanova, le TFC a officialisé lundi l’arrivée du Kanak, qui avait démissionné du DFCO en fin de saison dernière après avoir permis au club bourguignon de se maintenir en Ligue 1.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec les Violets, celui qui compte plus de 400 matches dirigés dans l’élite n’arrive pas seul du côté du Stadium. Il sera accompagné d'Yves Bertucci, Michel Dufour et Rudy Riou, ancien gardien de but de la formation haut-garonnaise (2007-2008) et nommé responsable des portiers. Son objectif est clair: redresser le Téfécé, dix-huitième du championnat avec 9 points.

Pas simple à court terme, puisque les Toulousains recevront le Losc samedi, avant de se déplacer à Rennes (27 octobre) et d’accueillir Lyon (2 novembre). Mais Antoine Kombouaré, qui était en concurrence avec Frédéric Hantz et Jocelyn Gourvennec selon le quotidien L’Equipe, est un spécialiste de ce genre de missions. Dans la Ville rose, il devrait toucher un salaire mensuel de 100.000 euros brut.