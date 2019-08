Toujours pas de Thauvin...

Florian Thauvin quittera-t-il l'Olympique de Marseille sans avoir pu dire au revoir aux supporters des Ciel et Blanc ? L'attaquant arrivé de Lille en 2013, et passé quelques mois par Newcastle United, n'a toujours pas changé d'air, alors qu'il représente la meilleure valeur marchande de l'effectif mis à la disposition d'André Villas-Boas. Le mercato estival est désormais entré dans la dernière ligne droite, et sa signature au FC Valence est toujours d'actualité, surtout si les Chauves-Souris envoient enfin leur attaquant espagnol Rodrigo Moreno à l'Atlético de Madrid. Pour l'heure, la situation reste floue, mais ce qui est limpide, c'est que l'ex-Bastiais brille toujours par son absence.

Encore une fois, "FloTov" n'a pas été appelé dans le groupe phocéen qui doit se rendre à Nice mercredi soir, en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Pourtant, André Villas-Boas aurait sans doute grand besoin de son talent pour tenter d'aller décrocher une première victoire cette saison... Mais lors de sa dernière apparition face à la presse, le technicien portugais avait expliqué que le premier concerné n'avait pas encore récupéré de sa blessure à la cheville contractée mi-juillet. Le numéro 26 ne sera donc d'aucune aide à une équipe qui apparaît déjà dans le dur, ce quelle que soit la raison officieuse de sa défection.

En retour, c'est le numéro 38 qui a été retenu par le successeur de Rudi Garcia. En effet, Isaac Lihadji vient renforcer le secteur offensif et épauler Dario Benedetto, Valère Germain et Nemanja Radonjic. Celui qui est censé représenter l'avenir de l'OM, à seulement 17 ans, pourrait bien prendre rapidement de l'importance dans la rotation d'AVB, et peut-être même dès mercredi soir à l'Allianz Riviera. Sans doute encore plus si Florian Thauvin n'endosse plus la tunique phocéenne de la saison...