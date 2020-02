Thomas Tuchel s'explique sur son échange avec Kylian Mbappé (PSG)

Thomas Tuchel et Kylian Mbappé, acte II. Deux mois après avoir manifesté son agacement suite à une sortie avant la fin d'un match contre Montpellier, Kylian Mbappé a remis cela ce samedi, à l'occasion du deuxième match de la saison face au MHSC. Le champion du monde français n'a pas caché son agacement devant les caméras suite à sa sortie en seconde période, après avoir marqué dans un large succès pour le PSG (5-0).

Tuchel après son échange avec Mbappé : « Ce n'est pas bien »

Conscient que la possibilité d'étoffer ses statistiques était importante avec les espaces qui se créaient (Montpellier était à 10 et a fini à 9), le prodige de Bondy, remplacé par Mauro Icardi, a été immobilisé par Thomas Tuchel qui a tenté de lui glisser quelques mots. Une explication de texte visiblement sans effet. Interrogé sur ce moment de tension, Thomas Tuchel a voulu dédramatiser la situation. "La gestion des egos ? Ce n'est pas difficile, c'est exigeant, chaque jour. Ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas bien… Mais d'un autre côté ce n'est pas trop (sic). Mais nous sommes une équipe, et on doit respecter", a conclu le technicien allemand sur Canal +.



