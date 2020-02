Thomas Tuchel (PSG) sur Kylian Mbappé : « Pas nécessaire de donner à manger aux journalistes »

Voilà un petit incident qui a beaucoup fait parler, au grand regret de Thomas Tuchel. Mécontent d’être remplacé face à Montpellier (5-0) samedi et intercepté par son coach à sa sortie, Kylian Mbappé a rejoint le banc très agacé après une discussion musclée avec son coach. Un début d’incendie que le technicien allemand a analysé publiquement, puis qu’il a naturellement souhaité reléguer au second plan. Lui qui aimerait que la presse, notamment, se concentre sur la qualité de jeu et les résultats affichés par le club francilien. C’est d’ailleurs le sens du message qu’il aurait diffusé à son groupe dimanche, ne prenant pas Mbappé à part. L’ancien coach de Dortmund aurait lancé qu’il n’est « pas nécessaire de donner à manger aux journalistes », selon L’Equipe.

Pas d’incidence sur la prolongation de Mbappé ?

L’international français aurait de son côté reconnu avoir sur-réagi mais ne se serait pas excusé, et aurait assuré aux joueurs, notamment aux entrants, que le problème n’avait rien à voir avec eux. Suivez son regard… L’ancien Monégasque ciblerait donc directement son entraîneur, à qui il reprocherait ses mots à sa sortie. Des mots qui auraient été destinés à lui rappeler son jeune âge, un sujet particulièrement sensible avec l’intéressé. En parallèle, si des négociations existent, le dossier de sa prolongation de contrat n’avancerait pas. Mais selon un proche du dossier relayé par le quotidien, cette friction et plus globalement la relation entre les deux hommes n’influencera pas la décision du champion du monde.