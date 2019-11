Thomas Tuchel (PSG) : « Pour continuer d’engranger des victoires, on aura besoin de Neymar »

Thomas Tuchel, quels joueurs seront absents face à Lille ?



Marco Verratti, Ander Herrera et Loïc Mbe Soh ne figureront pas dans le groupe. Pour Kylian Mbappé, il va falloir attendre. je ne sais pas s’il sera capable de jouer vendredi. Il a eu de la fièvre.



Affronter Lille, est-ce un bon test avant de rendre visite au Real Madrid ?



Je n’aime pas ce mot car cela signifie qu’on va utiliser ce match pour préparer le suivant. Or, je ne suis pas d’accord avec ça. C’est notre défi de rester concentrés et d’être performants à chaque fois. Lille est une équipe européenne, ce sera très difficile de les battre. Les Lillois sont redoutables en contre. Et puis, il n’est jamais évident pour nous de reprendre après une trêve. Les joueurs sont rentrés tardivement et nous devons jouer dès vendredi… C’est très bizarre.



Votre équipe avait pris une grosse claque à Lille en avril dernier (5-1). Pensez-vous avoir été le principal responsable de cette défaite ?



J’ai peut-être commis des erreurs tactiques ce soir-là, après une telle gifle ce serait malvenu de dire le contraire. Si mes souvenirs sont bons, le carton rouge infligé à Juan Bernat a clairement changé la donne. Nous avions beaucoup de blessés, eux étaient déchaînés et ne voulaient pas nous voir célébrer le titre dans leur stade. Maintenant, la situation est complètement différente.

Tuchel : « Neymar ne jouera pas 90 minutes »

Neymar s’apprête à effectuer son retour à la compétition. Comment comptez-vous l’utiliser ?



Pourquoi ne jouerait-il pas en numéro 9, comme à Bordeaux ? Cela avait été assez concluant. Il peut aussi se retrouver sur l’aile gauche. Nous verrons vendredi matin s’il sera titulaire ou pas. Ce qui est certain, c’est qu’il ne jouera pas 90 minutes.



Que va-t-il vous apporter ?



De la qualité et des gestes décisifs. Il sait toujours se montrer dangereux. Si on veut continuer d’engranger les victoires, on aura besoin de lui.



Mardi soir, Neymar était à Madrid pour assister à des rencontres de Coupe Davis. Cela a dû vous contrarier...



Oui (un peu gêné)... Qu’est-ce que je peux faire ? Je ne suis ni son père, ni la police. Je suis juste son entraîneur. Il s’est bien comporté à l’entraînement, a fait beaucoup d’efforts, a été très professionnel pendant deux semaines. Mais est-ce que j’ai apprécié son voyage à Madrid ? Non.

Tuchel : « C'est humain d'être égoïste »

Comment comptez-vous gérer ces egos présents dans le vestiaire ?



C’est un grand défi de contrôler tout cela, de faire en sorte que tout le monde pense pour l’équipe. C’est humain d’être égoïste, et ce n’est pas anormal que les grands joueurs le soient. Ils doivent néanmoins accepter que le collectif passe avant tout. Les décisions peuvent être difficiles à entendre, mais il faut savoir les accepter. A moi de discuter avec eux, de leur expliquer mes choix.



Christophe Galtier vient de perdre deux de ses adjoints… Comment l’auriez-vous vécu à sa place ?



J’avoue avoir du mal à imaginer une telle situation. J’espère vraiment que les membres de mon staff ne partiront pas, surtout en cours de saison. C’est quelque chose de très dérangeant à mes yeux.