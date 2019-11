Thomas Tuchel (PSG) : « Neymar est parfois provocateur et c’est vraiment dommage »

#RMAPSG Thomas Tuchel : "Neymar est parfois provocateur et c'est super dommage parce que ce n'est pas nécessaire"https://t.co/Za77WwU36z pic.twitter.com/ybW6wVgiTU

Tuchel : « Neymar est provocateur quand il sent que ça ne va pas »

Neymar, Kylian Mbappé… Le deuxième choc de la saison entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain aura lieu mardi soir (21h00) et les hommes forts du PSG sont au cœur des rumeurs ou autres interviews. Alors que l’attaquant français s’est notamment exprimé sur le Ballon d’Or dans les colonnes de Ouest-France, la star brésilienne a été évoquée par Thomas Tuchel, qui a accordé une interview à France Info.: « Je dois dire que Neymar a un grand cœur. Mais malheureusement, il ne montre pas toujours qu’il est un bon garçon, généreux. Quelques fois, il est provocateur. C’est vraiment dommage car ce n’est pas nécessaire », a-t-il lâché.

Une remarque déjà faite directement au principal intéressé si l’on se fie au technicien allemand. Et à plusieurs reprises : « Oui, oui, je lui dis. On rigole beaucoup ensemble et j'essaie toujours de dire la vérité. Il l'accepte, mais c'est difficile. "Ney" est provocateur quand il sent que quelque chose ne va pas bien. Pas quand il est tranquille », a-t-il poursuivi. Mais qu’on ne s’y trompe pas : si le Brésilien n’est pas certain de débuter contre les Merengue mardi soir, Tuchel compte évidemment énormément sur lui, comme sur un certain Mbappé, qu’il veut voir encore progresser : « Il n’est pas possible de gagner des choses sans Neymar ou Mbappé, ce sont des joueurs exceptionnels. Mbappé ? Oui, il peut clairement mieux faire. Il doit et il peut ». Tous les messages sont passés.

Tuchel : "Le moment de prouver"