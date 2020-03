Thiago Mendes de retour dans le groupe de l’OL, Denayer et Dubois absents

Thiago Mendes retrouve le groupe lyonnais. Très décevant sur le terrain depuis son arrivée à Lyon et dans le viseur de la direction à cause d’une publication de sa femme concernant Rudi Garcia sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain brésilien a été convoqué pour la réception de Reims vendredi (20h45), en ouverture de la 29eme journée de Ligue 1. Une première depuis le 26 février, date du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre la Juventus (1-0) lors duquel il n’était pas rentré.



Le groupe pour #OLSDR ce vendredi à 20h45 🔴🔵 pic.twitter.com/mPYRFR8rx2

— Olympique Lyonnais (@OL) March 12, 2020

Lors des trois rencontres qui ont suivi, l’ancien Lillois est resté à la maison, victime également des débuts épatants de Bruno Guimaraes. Pour le reste, les Gones devront se passer de Jason Denayer et Léo Dubois, qui sont aux soins. Le premier était sorti en cours de match contre Lille dimanche dernier (0-1). Houssem Aouar et Moussa Dembélé, qui étaient incertains, sont bien présents, tout comme Rayan Cherki mais au contraire d’un Amine Gouiri encore brillant en Youth League mardi, mais qui n’entre absolument pas dans les plans de Rudi Garcia. Quitte à imposer un rythme infernal à Dembélé. Jean Lucas et Youssouf Koné sont également écartés.