Thauvin (OM) présent contre Amiens ? « Du 50-50 » pour Villas-Boas

C’est l’un des sujets de conversation majeurs du côté de l’Olympique de Marseille ces derniers jours. De retour à l’entraînement collectif, Florian Thauvin, qui n’a joué qu’un bout de match en début de saison, voit enfin le bout du tunnel. Et est même éventuellement attendu dans le groupe de l’OM pour la réception d’Amiens vendredi soir (21h00) en Ligue 1. Alors forcément, André-Villas Boas a été interrogé à ce sujet devant la presse mercredi.



Payet ne s’est pas entraîné

« Thauvin, on en a profité pour faire deux jours d'entraînements avec lui et lui donner un jour de repos aujourd'hui. On va voir demain (jeudi), c'est du 50/50 pour être sur le banc (contre Amiens) », a expliqué l’entraîneur marseillais. Ce dernier a ensuite fait le point sur d’autres joueurs en reprise ou blessés : « Sakai a fait deux entraînements complets, je pense qu'il va être dans le groupe. Payet ne s'est pas entraîné mais le fera demain, je pense qu'il sera là pour le match. Radonjic est touché au mollet, il est toujours absent ». Beaucoup d’interrogations, notamment dans le secteur offensif, qui rendent encore plus urgentes le retour du champion du monde.

Villas-Boas : « Thauvin arrive au bon moment »

« Cela fait plaisir de l'avoir avec nous. C'est un joueur très important pour le club, avec un rôle à jouer pour la qualification. Il arrive au bon moment, pour la fin de la saison où tout se décide », a ajouté le Portugais. Du haut de sa deuxième place, le club phocéen compte huit points d’avance sur Rennes, troisième, et un de plus sur Lille (4eme).