Thauvin ne va pas mieux

La situation ne s'arrange pas pour Florian Thauvin. L'international français de l'Olympique de Marseille est toujours touché à la cheville et songe de plus en plus sérieusement à l'opération, à en croire L'Equipe. Une hypothèse qui écarterait le joueur des terrains durant trois à quatre mois, ce qui le ferait donc revenir vers le début de l'année 2020. Cette cheville droite le fait souffrir depuis quasiment six mois.

Tout a empiré fin avril à l'entraînement, après avoir reçu un coup, ce qui l'avait déjà fait rater deux semaines. Puis il y a donc eu cette grosse entorse lors du match amical sur le terrain des Rangers, mi-juillet. Après avoir reçu des injections et rejoué brièvement face à Saint-Etienne, il y a 10 jours seulement, alors que son indisponibilité devait être à la base de trois semaines, la blessure est toujours là.

Thauvin vit une période difficile, qui atteint son moral et son humeur. En effet, nos confrères révèlent aussi une sérieuse prise de bec avec Morgan Sanson à l'entraînement, la semaine dernière. Les deux joueurs avaient déjà été proches d'en venir aux mains la saison passée, et André Villas-Boas a immédiatement stoppé la séance. Thauvin, à l'origine de l'incident, s'est ensuite excusé.