Thauvin: "Hâte de travailler avec Villas-Boas"

16 buts, 8 passes décisives - et ce dans le strict cadre du championnat de France - Florian Thauvin peut s’enorgueillir d’avoir encore réalisé une saison pleine sous le maillot de l’OM. "J’ai été décisif, c’est ce qu’on me demande, je vais essayer de continuer comme ça et de faire encore mieux", dixit le natif d’Orléans, ce dimanche, dans un entretien accordé à Téléfoot.

Alors qu’il laissait entendre au cœur de l’hiver qu’une qualification en Ligue des champions serait primordiale à ses yeux quant à la suite à donner à sa carrière, Florian Thauvin ne paraît plus aussi catégorique aujourd’hui. "Je suis bien à l’OM, j’ai toujours fait confiance au projet. Peut-être que le club voudra me vendre, peut-être qu’ils voudront que je parte ou que j’en aurai moi-même envie, mais je ne me pose pas la question", assure-t-il alors que les Marseillais ne joueront pas l’Europe lors du prochain exercice.

"J’ai pour objectif d’être toujours plus performant et d’aller toujours plus haut dans ma carrière. Tant que l’OM peut m’offrir ça, je ne vois pas pourquoi je partirais", poursuit l’ancien Bastiais. Cela tout en avouant que Didier Deschamps lui a déjà donné son avis sur la question. "Le coach nous donne toujours de précieux conseils, mais je ne vous dirai pas ce qu’il m’a dit…" "C’est un joueur qui a des statistiques intéressantes et c’est ce qui prime chez un joueur offensif, juge le sélectionneur des Bleus. Il prendra sa décision mais quand on est international français, qui plus est champion du monde, c’est qu’on a des qualités et ça intéresse forcément les clubs étrangers."

En attendant, Florian Thauvin s’est déjà entretenu avec André Villas-Boas, le nouvel entraîneur phocéen. "On a eu l’occasion de discuter ensemble et on a eu un bon feeling, ça s’est bien passé. Je ne vais pas vous dévoiler ce qu’on s’est dit mais ce qui est sûr, c’est qu’il s’agit d’un grand entraineur qui a dirigé de grands joueurs. Il a beaucoup de choses à nous apprendre je pense ; je suis impatient de travailler sous ses ordres !" Cela sans renier le travail effectué avec Rudi Garcia. "On a débuté le projet ensemble et on a gardé de bons rapports. Je l’ai toujours soutenu, j’ai toujours des nouvelles d’ailleurs, c’est un bon mec et l’on restera en contacts."