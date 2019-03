TFC-Gradel : "J'ai le niveau pour jouer à Paris ou Marseille, bien sûr"

Rare Toulousain à son avantage depuis le début de saison, avec pas moins de 10 buts en 24 matches en Ligue, Max-Alain Gradel voit plus haut. A l’en croire, l’international ivoirien aurait en effet le niveau pour évoluer parmi les cadors de la Ligue 1.

"Je sais que j’ai le niveau pour jouer que ce soit à Paris ou à Marseille, bien sûr, a-t-il assuré dans une interview accordée à RMC. Parce que je me dis que c’est encore plus facile de jouer à Paris qu’à Toulouse. Sans manquer de respect à Toulouse. Jouer à Paris avec tous les bons joueurs qu’ils ont, le samedi, c’est plus facile. Il y a du talent, des joueurs à 200 millions… c’est plus facile. Ils peuvent te mettre la balle où tu veux ! Les yeux fermés."

Ça a le mérite de la franchise.