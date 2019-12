Taye Taiwo donne des conseils sur comment gérer Neymar et Mbappé : "Il faut leur rentrer dedans"

Ce que Taiwo ferait à Neymar et Mbappé (s'il était encore à l'OM) -- A voir ce soir dans DFM pic.twitter.com/hztJStxUcs

L'ancien marseillais et actuel latéral gauche du RoPS Rovaniemi (Finlande) Taye Taiwo a donné des conseils aux défenseurs de Ligue 1 sur le plateau de Football Club de Marseille.« Neymar, dans ma tête, il est fort, c'est un Brésilien... Alors ce n'est pas un joueur que je laisserais faire ses dribbles.Mbappé, je lui ferais la même chose. Comme ça, on est tranquilles. », a ainsi analysé le Nigérian, allant plus loin dans la finesse tactique : « A l'époque, quand je rentrais dans un attaquant sur le premier ballon, l'arbitre me disait : 'Monsieur Taiwo, calmez-vous.' Je lui disais : 'OK ça va.' Après, Souley (Diawara) et Mbia lui rentraient dedans. Après on était tranquilles, c'est comme ça que ça marche. Si tu fais ça sur le premier ballon de Mbappé, il aura peur ».