Tanguy va-t-il (déjà) quitter le nid ?

C'était déjà suffisamment compliqué comme ça... Voilà que le Real Madrid vient mettre son grain de sel dans le dossier Tanguy Kouassi ! D'après AS, les Merengue ont fait état de leur intérêt pour la dernière pépite du Paris Saint-Germain, toujours pas professionnel. Et qui, surtout, est libre de négocier avec n'importe quel autre club depuis le 1er janvier, puisque son contrat stagiaire se termine le 30 juin. Cette situation est exceptionnelle pour un joueur de son âge et de sa qualité, à tel point qu'il est déjà valorisé à onze millions d'euros (par Transfermarkt).Adil Aouchiche est aussi dans le viseur du Real, mais sa valeur est plus de deux fois moindre (4,5 millions d'euros). Très logique, puisque Tanguy Kouassi a pu exploser parmi l'équipe première cette saison, profitant des nombreuses blessures en charnière centrale (Thiago Silva, Marquinhos, Presnel Kimpembe). Même pas majeur - il aura 18 ans le 7 juin -, le médaillé de bronze du Mondial U17, l'an dernier, a notamment inscrit un doublé lors du fameux 4-4 à Amiens. Il a été titularisé, avec succès, en Ligue des Champions contre le Galatasaray (5-0). Egalement buteur en demi-finales de Coupe de la Ligue face à Reims (3-0), il a signé à cette occasion le 4 000eme but de l'histoire du club.Sans doute plus concret et dangereux pour le PSG que la vague approche du Real, qui ne fait que suivre celles du Barça ou de Manchester City, bref de tous les gros, c'est Leipzig qui aurait d'ores et déjà offert une prime à la signature de 4,5 millions d'euros (selon Le Parisien). Leonardo continue de travailler, restant sur sa position de fin janvier : « La décision est entre ses mains. On dirait qu'il a envie de rester, mais il y a toujours des doutes. Or, si tu veux rester, il ne faut pas qu'il y ait de doute. On l'a fait jouer même avec le risque de le perdre, car on y croit. »