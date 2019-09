Sylvinho: "On progresse lentement"

Rester sur une série de quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues avant d'accueillir le Paris Saint-Germain, dimanche soir en clôture de la 6e journée de Ligue 1, ne permet pas de se placer dans les meilleures conditions possibles. C'est pourtant la situation qui se présente à l'Olympique Lyonnais, encore une fois branché sur courant alternatif mardi soir, lorsqu'il a fallu affronter le Zénith Saint-Pétersbourg à l'occasion de la 1ère levée de Ligue des champions (1-1). A 48 heures de ce choc, on ne donne donc pas très cher de la peau des Gones face aux tenants du titre, qui devraient de surcroît pouvoir compter sur le retour à la compétition de Kylian Mbappé.

Pourtant, entre Rhône et Saône, on positive. "Face à Paris, il faut avoir beaucoup d'envie et de discipline. Sur le match d'Angers, on a été constant sur 90 minutes (6-0, le 16 août dernier). C'est ce que l'on n'a pas réussi à reproduire sur les derniers matchs, résume ainsi Moussa Dembélé. On ne doute pas. On sait que les résultats vont tourner. On doit se donner à fond". Dit comme ça, ça aurait donc l'air plutôt facile d'inverser la tendance, sauf qu'il semble encore manquer de nombreux ingrédients aux Lyonnais pour se montrer à la hauteur des attentes placées en eux. "Il faut que l'on reste soudé. Il faut du temps au nouveau coach pour faire progresser l'équipe", ajoute l'ancien buteur du Celtic. Déjà, il faut s'évertuer à défendre Sylvinho, forcément critiqué eu égard à la mauvaise passe traversée actuellement.

Mais le successeur de Bruno Genesio fait face. "Je vois de la discipline, une équipe structurée. Il faut maintenant améliorer la construction du jeu et apporter un peu plus de libertés", se justifie le Brésilien. "On progresse lentement. Les lignes sont plus proches, on défend mieux sur les coups de pieds arrêtés, ... Je veux agresser le porteur avec plus d'intensité. On doit également s'améliorer sur la construction du jeu. Il y a encore quelques ajustements à faire. Paris va venir pour imposer son jeu en essayant de garder le ballon. Il faudra être capable de les agresser dans le bon sens", précise-t-il. Et Sylvinho de citer, comme son numéro 9 avant lui, le match-référence de l'OL en ce début de saison: "On doit être efficace rapidement pour tuer la rencontre. Face à Angers, on a été très efficace. On doit garder cette efficacité, surtout dimanche soir". Un nouveau match-référence, contre le PSG, ne serait-il pas un peu plus fondateur qu'une large victoire au détriment du SCO ?