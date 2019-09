Sylvinho change de ton

Vite, il faut agir ! L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a compris que quelque chose clochait entre Rhône et Saône, car après deux beaux succès à Monaco (0-3) puis face au SCO d'Angers au Groupama Stadium (6-0), une défaite à Montpellier (1-0) puis un nul contre Bordeaux à domicile (1-1) sont venus sanctionner Jason Denayer et consorts. Or, la Ligue des champions arrive à grands pas, avec un premier rendez-vous à négocier mardi prochain, face aux Russes du Zénith Saint-Pétersbourg. Auparavant, il faudra aussi et surtout redresser la barre en championnat donc, et s'en aller défier Amiens en Picardie vendredi soir, en ouverture de la 5e journée.

Or, Sylvinho est méfiant. "On n'aura qu’un seul entrainement dans les jambes tous ensemble avant Amiens", a-t-il rappelé ce mercredi face à la presse, la faute aux nombreux internationaux appelés aux quatre coins du monde durant cette trêve. Avec des inconnues à gérer, notamment l'état de santé du capitaine belge, rentré blessé, ou la fatigue d'un Léo Dubois qui a disputé l'intégralité de la rencontre de mardi avec les Bleus, contre Andorre (3-0). Mais l'ancien défenseur latéral a aussi d'autres interrogations en tête, notamment les réponses qu'apporteront ses joueurs sur le terrain, aux problèmes qu'il a pu leur exposer au cours des derniers jours.

Le Brésilien reproche ainsi à son groupe une mauvaise attitude sur le pré. Youssouf Koné expulsé à Montpellier, puis Thiago Mendes quatre jours plus tard contre les Girondins, c'est beaucoup trop aux yeux du successeur de Bruno Genesio. Mais, ne comptez pas sur lui pour s'en prendre aux arbitres. Ce sont les Gones qui se retrouvent dans le collimateur. "Ce qui m’a déplu sur nos dernières sorties, ce sont les expulsions. Je suis contre toute violence, et je veux absolument que le match se finisse avec 11 joueurs. C’est une forme d’éthique que j'ai. Deux expulsions en quatre matches, je ne suis pas d’accord avec ça", a martelé Sylvinho, rapporte Le Progrès. Alors des rappels ont vraisemblablement été nécessaires. Outre le physique ou la tactique, le Brésilien a aussi insisté sur le collectif. "Cette notion doit toujours passer devant les intérêts individuels. Un joueur peut avoir des contrariétés quelques jours, je peux l'accepter. Mais si on veut regagner des titres à terme, il faut absolument se mettre au service du collectif", a-t-il renchéri. Un reproche qui avait déjà été formulé au cours du dernier exercice à l'encontre d'un vestiaire qui a pourtant perdu quelques têtes pour en accueillir de nouvelles. Sylvinho trouvera-t-il la clef pour gommer les individualités lyonnaises trop égocentriques ?