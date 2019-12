Subasic (Monaco) prend deux matchs de suspension

L’AS Monaco entamera l’année 2020 par des oppositions face à Reims, en 32es de finale de Coupe de France, et contre le PSG, à l’occasion de la 20e levée de Ligue 1. Deux matchs auxquels ne pourra pas prendre part Danijel Subasic. C’est ce qu’en a décidé ce lundi la commission de discipline de la Ligue. Le Croate est sanctionné suite au rouge qu’il a pris samedi dernier lors du duel face à Lille (5-1). Alors qu’il se trouvait sur le banc, il avait protesté de manière un peu trop véhémente contre les décisions arbitrales. Son coéquipier Ruben Aguilar est lui aussi suspendu mais pour un match seulement.



L’absence de Subasic pour ces deux rendez-vous importants ne constitue pas un drame pour l’équipe princière. Et pour cause ; le vice-champion du monde n’est que remplaçant cette saison. Benjamin Lecomte lui est passé devant au poste de numéro un. Pour rappel, « Suba » est l’élément le plus ancien de l’effectif monégasque et il est –avec Kamil Glik et Jemerson- l’un des trois rescapés du titre de champion de France acquis en 2017.