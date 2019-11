Strasbourg: Une première depuis 1990 !

Sixième match de Strasbourg à l’extérieur depuis le début de saison en Ligue 1 et sixième match sans inscrire le moindre but pour les Alsaciens.

En s’inclinant 1-0 à Angers lors de la 12e journée, les hommes de Thierry Laurey sont une nouvelle fois restés muets en déplacement, signant une performance jamais vue en championnat depuis 29 ans.

Il faut en effet remonter à la saison 1990-91 pour trouver trace d’une équipe incapable de marquer le moindre but lors de ses six premiers matches joués à l’extérieur en Ligue 1. Une équipe ou plutôt deux puisque Rennes et Sochaux étaient toutes les deux sans but.