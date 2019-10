Strasbourg plombe Nice, Brest aux portes de l’Europe

Outre la victoire des Lyonnais sur Metz (2-0) – la première sous les ordres de Rudi Garcia mais aussi et surtout la première pour l’OL en championnat depuis le 16 août – deux succès importants se sont dessinés ce samedi soir lors de la 11e levée de Ligue 1.

Après deux revers, Strasbourg s’est réveillé aux dépens de Nice grâce à un but signé Thomasson (23e). Une réalisation unique qui permet aux Alsaciens de quitter la zone rouge et de se rapprocher à une longueur seulement d’Azuréens 13e et lestés par une série préoccupante de trois défaites.

Brest a par ailleurs réalisé la bonne opération de la soirée en dominant Dijon (2-0), sur des buts de Lasne (49e) et Bain (52e), lequel a été expulsé quelques minutes plus tard (70e). Voilà le club breton provisoirement sixième de l’élite, à hauteur d’Angers, qui a obtenu un match nul et vierge à Montpellier. Même résultat (0-0) pour Reims, quatrième avec un point de plus au compteur, devant Nîmes.