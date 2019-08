Strasbourg muselle les Rémois

Parfaitement lancés par un succès de prestige rapporté du stade Vélodrome de Marseille la semaine dernière, lors de la première journée de la saison de Ligue 1 (0-2), les Rémois espéraient bien remettre le couvert ce dimanche, face à Strasbourg, à l’occasion de la deuxième levée du championnat de France. Malgré de très nombreux mouvements inspirés, rapides et dangereux, les hommes de David Guion ont été contraints de partager les points, sans parvenir à marquer le moindre but. Muet aussi, le RCSA se contentera bien volontiers de ce point du nul (0-0).

Et pourtant, la première période avait laissé espérer de belles choses pour une équipe de Reims virevoltante et qui avait multiplié les opportunités de but. Mais malgré toute la volonté de Romao et de ses partenaires, la défense strasbourgeoise est parvenue à résister. Des Alsaciens par ailleurs incapables de sortir de leur moitié de terrain durant toute la première période, mangés par la fougue adverse et tout juste bons à défendre. Grâce à cette résistance, le RCSA parvenait tout de même à regagner les vestiaires avec une cage inviolée.

Un peu mieux lors du second acte, les protégés de Thierry Laurey restaient sur leur schéma de jeu défensif et muselaient sans trop de difficultés des Champenois en perte d'inspiration. Et malgré un ultime et brusque coup de chaleur amené par la reprise soudaine, mais à côté, de Rémi Oudin (90e+3), les deux formations se quittaient bonnes amies. Pas de but, mais un point pour chacune, et au classement, Reims se retrouve provisoirement 4e, tandis que Strasbourg, qui enchaîne un deuxième nul en deux matches de Ligue 1, occupe le 13e rang. Ce dimanche, le spectacle n'était pas à Auguste-Delaune.