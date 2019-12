« Normal que mes garçons aient eu des crampes »

On ne sait pas si Rudi Garcia et Thierry Laurey partiront en vacances ensemble. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que les deux hommes se sont quittés sur des tensions, samedi soir, après la rencontre qui a opposé Strasbourg à Lyon lors de la 15eme journée de Ligue 1 , alors que ceux-ci menaient au score (2-1). Mais d’après le technicien rhodanien, les Gones n’ont absolument pas usé d’une méthode vieille comme le monde pour faire tourner le chrono sans s’exposer.



« On a eu moins de 72h de récupération, a rappelé Rudi Garcia après la rencontre, en conférence de presse. On est rentrés à 5h du matin du Zénith. Au niveau du déplacement, on doit faire mieux à l’avenir. C’est normal que mes garçons aient eu des crampes, que ce soit Moussa Dembélé ou Jason Denayer. » Les deux hommes ont en effet semblé touché en fin de match, l’attaquant ayant finalement été remplacé par Joachim Andersen. Avant lui, Maxwel Cornet était lui aussi resté au sol quelques instants. « On n’a pas de tricheurs, c’est ce que j’expliquais à Thierry Laurey au bord de la touche, a-t-il ajouté. Je l'adore, mais là il s’est trompé. Parce que nous on ne triche pas, on était vraiment fatigués. » Le conflit a donc vite été mis de côté, même si Laurey a souligné « l’expérience » lyonnaise pour « maîtriser le match après l’égalisation ». A Lyon, plus que jamais, ce sont les trois points qui comptent. Peu importe la manière.

Maxwel Cornet : "On a fait ce qu'il fallait"