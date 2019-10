Strasbourg: La stat qui fait (très) mal

A la peine depuis le début de saison, comme en atteste sa 16e place en Ligue 1, Strasbourg compte parmi les pires attaques du championnat. Avec seulement sept buts inscrits après 11 journées, le Racing n’est ‘devancé’ que par Dijon, bonnet d’âne des attaques avec 5 buts.

Et si les troupes de Thierry Laurey marquent aussi peu, c’est notamment à cause de leur manque de précision devant le but. Strasbourg est en effet l’équipe qui cadre le moins en Ligue 1 avec à peine plus de 25% de frappes cadrées. Sur 130 tirs tentés depuis le début de saison, les Strasbourgeois n’ont cadré que 33 tentatives.