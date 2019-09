Strasbourg accroche Monaco

Monaco et Strasbourg n'ont toujours pas gagné en Ligue 1 cette saison, les deux clubs n'ayant pas réussi à se départager dimanche soir (2-2), à l'occasion de la 4e journée. L'ASM a pourtant mené deux fois, grâce à un doublé d'Islam Slimani (11e, 40e), mais Kenny Lala (39e, sp) et Adrien Thomasson (84e) ont à chaque fois ramené le RCS dans la partie. Au classement, ce match nul n'arrange donc personne et Monaco, toujours 19e, compte deux maigres points en quatre matches. Strasbourg, 17e, est à peine mieux avec trois points.