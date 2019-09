Strasbourg a renversé Nantes

Le FC Nantes avait une occasion en or de se faire un joli petit plaisir en s'installant ce vendredi soir en tête de la Ligue 1, en attendant la suite de la 6e journée ce week-end. Les Canaris ont raté le coche, en s'inclinant à la Meinau (2-1), alors qu'ils avaient pourtant eu la chance d'ouvrir le score dans une première période très pauvre en occasion de buts par leur nouveau buteur maison. Kalifa Coulibaly a profité d'un ballon mal jugé par Lala pour fusiller Sels d'une reprise du gauche en angle fermé (0-1, 28e). C'est le troisième but cette saison pour l'avant-centre malien, son 10e en Ligue 1 en 2019 : seuls Mbappé, Dembélé et Niang font mieux sur cette période.

Mais les hommes de Christian Gourcuff ont eu le tort de se contenter de ce maigre avantage, eux qui espéraient décrocher un quatrième succès de suite, qui aurait été le quatrième par un but d'écart. "On est rentré en deuxième période en pensant que c'était acquis, a reconnu sans mal le capitaine Abdoulaye Touré, sur Canal+ Sport. On se devait de les bloquer et de les contrer, on a mal réagi. Leur victoire est méritée. Nous, en deuxième mi-temps, on a reculé, on a refusé de jouer."

Tout le monde nous voyait trop beau Abdoulaye Touré

Le mérite revient aussi aux Strasbourgeois, et notamment à Thierry Laurey, qui n'a pas hésité à modifier ses plans initiaux en abandonnant son 5-3-2 à la pause pour lancer Dimitri Liénard. Bien vu : le plus Alsacien des joueurs du Racing a égalisé d'une belle frappe à ras de terre (1-1, 66e), inscrivant son premier but depuis son fameux coup franc face à Lyon, en mai 2018. En fin de match, alors que Nantes avait timidement réagi, un penalty naïvement concédé par Louza a permis à Ludovic Ajorque (2-1, 89e s.p.) d'offrir à Strasbourg sa première victoire de la saison.

"Je ne sais pas si c'est moi qui ai tout changé, mais il fallait absolument gagner, peu importe le scénario, peu importe la manière, a confié Liénard. Depuis le début de la saison, on a beaucoup donné (Strasbourg a disputé trois tours de Ligue Europa, ndlr), on a manqué de réussite en championnat. On offre une première victoire à notre public, et c'est tant mieux." C'est tant pis pour Nantes, qui aurait été un drôle de leader, bien plus solide et sérieux que brillant. "C'est ça le piège, tout le monde nous voyait trop beau, prévient Touré. On a encore beaucoup de travail à faire." Et il y a une grosse semaine qui arrive, avec la réception de Rennes, pour le Derby, et un déplacement à Lyon.