Steve Mandanda (OM) : « L’objectif clair c’est la Ligue des Champions »

L’OM s’est donc arrêté à six victoires de suite en Ligue 1, en allant concéder un match nul sur la pelouse de Metz (1-1) samedi. Un petit coup d’arrêt pour le club phocéen, qui a vu Lille (3eme) revenir à quatre longueurs. La réception de Nîmes samedi (20h45) se transforme donc en match crucial pour bien terminer l’année : « La série de victoires est terminée. Contre Nîmes, ce sera dangereux aussi, étant donné que tout le monde pense à être en famille pour les vacances. On va essayer de retenir l’attention des joueurs, a expliqué André Villas-Boas devant la presse jeudi. J’espère pouvoir profiter de leur manque de confiance mais Nîmes n’aura rien à perdre, comme Metz. On va utiliser la force du Vélodrome. On ne peut pas se permettre de rater une opportunité comme ça ».

Mandanda : « Peu de personnes nous attendaient là »

Un discours clair destiné à garder son groupe sous pression. Mais à en croire les propos de Steve Mandanda, lui aussi passé devant les journalistes, tout le monde est impliqué pour un seul et même objectif : « Je souhaite que l'on garde cette deuxième place pour obtenir une qualification en Ligue des champions.a assuré le capitaine phocéen. On fait vraiment une bonne première partie de saison. Je pense que peu de personnes nous attendaient là. L'entraîneur a su tirer le meilleur de chacun ». Un entraîneur qui sera ravi si ses joueurs font le travail contre des Crocos en grande difficulté.