Steve Mandanda (Marseille) joueur le plus utilisé de la décennie

Arrivé à l'OM en 2007, Steve Mandanda a disputé plus de 500 matches toutes compétitions confondues avec le club olympien. Et selon l'Observatoire du football CIES, il est le joueur le plus utilisé d'une équipe du Big 5, lors de la décennie 2010. Le gardien international français a disputé 84,2 % des minutes de jeu de l'Olympique Marseille en Ligue 1, soit 28419 minutes (en 411 matches).



Pour les joueurs de champ, c'est Lionel Messi, qui, avec 83,4 % des minutes de Barcelone, a disputé le plus grand pourcentage des minutes de Championnat d'une équipe. Au classement, l’Argentin se place entre Mandanda et un autre gardien français… Stéphane Ruffier (80,9 %).