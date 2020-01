Stats - Même sans marquer à Reims, Neymar (PSG) présente un bilan effrayant !

Neymar et Mbappé inarrêtables depuis deux mois



17 - Passeur décisif sur l’ouverture du score de Marquinhos ce soir, Neymar est impliqué sur 17 buts lors de ses 9 dernières rencontres toutes compétitions confondues avec Paris (9 buts, 8 assists). Délirant 😱. @PSG_inside pic.twitter.com/6rsrOqC09s

— OptaJean (@OptaJean) January 22, 2020

Fin de série pour Neymar. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain n'a pas trouvé le chemin des filets sur la pelouse de Reims, mercredi soir, lors du large succès du club de la capitale en demi-finale de la Coupe de la Ligue (victoire 3-0). En marquant lors d'un neuvième match consécutif toutes compétitions confondues avec le PSG, la star brésilienne aurait battu un record qu'elle co-détenait avec son ami Kylian Mbappé et l'illustre Carlos Bianchi.Le Brésilien a distillé un ballon parfait sur le corner amenant l'ouverture du score, signée Marquinhos, en plus d'être impliqué sur le second but parisien, à nouveau sur corner. Son assist alimente un bilan qui donne le vertige depuis deux mois :. Des chiffres confirmant le retour au premier plan du maître à jouer du PSG, inarrêtable aux côtés d'un Kylian Mbappé lui aussi dans une forme étincelante.